UeD, svelati i nomi dei nuovi tronisti. E la redazione lancia la ‘sfida’ al pubblico (Di venerdì 7 agosto 2020) In questi giorni sono state svelate le prime indiscrezioni sulla partenza di Uomini e Donne. Tante novità, nuovi tronisti, corteggiatori e come sempre colpi di scena, il programma condotto da Maria De Filippi dovrebbe ripartire lunedì 14 settembre 2020. Le pagine della trasmissione hanno pubblicato un post con una didascalia piuttosto enigmatica: “Abbiamo una sorpresa per voi”. Non si sa esattamente di cosa si tratti, ma stando ai profili social della trasmissione nella nuova edizione del dating show ci saranno grandi sorprese. Qualche tempo fa era circolata anche la voce su una possibile fusione tra il trono classico e trono over in un’unica puntata com’è accaduto durante il periodo del lockdown. “I due spazi – si leggeva su ”Il Fatto Quotidiano” – saranno uniti, non si ... Leggi su caffeinamagazine

