Udinese, confermato Gotti alla guida della prima squadra. Il comunicato (Di venerdì 7 agosto 2020) Luca Gotti continuerà ad allenare l’Udinese fino al 2021: è arrivato il comunicato ufficiale del club friulano Luca Gotti continuerà ad allenare l‘Udinese fino al 2021. È arrivato il comunicato ufficiale del club friulano sulla conferma del tecnico bianconero. «Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il rinnovo di contratto con l’allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. La Società formula al mister i migliori auguri di buon lavoro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Luca Gotti continuerà ad allenare l‘Udinese fino al 2021. È arrivato il comunicato ufficiale del club friulano sulla conferma del tecnico bianconero. «Udinese Calcio comunica, con soddisfazione, il ri ...L'Udinese, con una nota sul proprio sito ha comunicato, "con soddisfazione", il rinnovo di contratto dell'allenatore Luca Gotti fino al 30 giugno 2021. Dunque un solo anno e non due, come sembrava in ...