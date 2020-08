Ucraine-schiave costrette a prostituirsi: arrestato albanese (Di venerdì 7 agosto 2020) I Carabinieri della Stazione di Qualiano, coordinati dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli – hanno dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere nei confronti di un 39enne di origini albanesi. “L’uomo – si legge nella nota dell’Arma – è ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, estorsione continuata e lesioni personali nei confronti di due sorelle Ucraine che, giunte in Italia con la speranza di lavorare, erano poi state costrette a prostituirsi sulla circumvallazione esterna di Giugliano in Campania.A carico dell’uomo, che era stato arrestato mentre stava andando a prendere le ragazze alla fine del ‘turno’ di lavoro il 17 luglio scorso sono state raccolti, nel corso delle indagini ... Leggi su ladenuncia

