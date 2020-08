Uccide il figlio subito dopo il parto per nascondere la gravidanza, mamma arrestata dopo 32 anni (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha portato a termine quella gravidanza non desiderata e poi ha strangolato il figlio appena nato. Oggi, dopo 32 anni, Lesa Lopez, 52 anni, è stata riconosciuta colpevole di quell’infanticidio. La donna, che nel frattempo ha avuto un altro figlio ed è nonna di un bambino di due anni, è stata arrestata lo scorso 23 luglio e ora si trova in carcere, in California, nell’attesa del processo che metterà fine a questo caso aperto da 32 anni, come riferisce il Los Angeles Times. I fatti sono accaduti oltre trent’anni fa, nel 1988, quando Lesa Lopez aveva vent’anni: dalle indagini è emerso che all’epoca aveva nascosto la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano

zazoomblog : Uccide il figlio subito dopo il parto per nascondere la gravidanza mamma arrestata dopo 32 anni - #Uccide #figlio… - clikservernet : Uccide il figlio subito dopo il parto per nascondere la gravidanza, mamma arrestata dopo 32 anni - Noovyis : (Uccide il figlio subito dopo il parto per nascondere la gravidanza, mamma arrestata dopo 32 anni) Playhitmusic - - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: ++ Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza ++ CASO CHOC. UNA PREGHIERA PER IL PICCOLO - antonello_fresu : RT @CiaoKarol: Choc. Uccide suo figlio appena nato per nascondere la gravidanza. Arrestata dopo 32 anni: Uccise suo figlio appena nato per… -