Twitter ha bloccato l’account della campagna di Trump, Facebook ha rimosso un post (Di venerdì 7 agosto 2020) Twitter ha bloccato l’account della campagna di Trump. Twitter ha bloccato l’account della campagna di Donald Trump (@TeamTrump) per aver pubblicato un post in violazione delle regole del social network sulla disinformazione sul coronavirus. Lo stesso ha fatto Facebook, rimuovendo il post dalla pagina del Presidente. Nelle ultime ore Twitter ha bloccato l’account della campagna di Donald Trump (@TeamTrump) per aver pubblicato un post in violazione delle regole del social network sulla disinformazione sul coronavirus. ... Leggi su limemagazine.eu

Twitter bloccato Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Twitter bloccato