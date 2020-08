Twitch vede il ritorno dell'esercito americano dopo la condotta a dir poco discutibile (Di venerdì 7 agosto 2020) Il canale eSport dell'esercito degli Stati Uniti è ritornato, dopo diverse settimane di controversie tra cui pagine di premi falsi e un emendamento non andato in porto per evitare alle forze armate di reclutare minori.Anche il canale della marina militare ha ricevuto diverse polemiche dopo che numerosi utenti hanno accusato il canale di vietare la libertà di parola. In particolare, gli utenti bannati chiedevano di rispondere ai crimini di guerra come quelli perpetrati dal Navy SEAL Eddie Gallagher, che è stato accusato di aver pugnalato a morte un prigioniero di 17 anni mettendosi poi in posa con il cadavere.Ora che appunto l'emendamento di Alexandria Ocasio-Cortez non è passato, l'esercito ha deciso di ritornare su Twitch cambiando alcune ... Leggi su eurogamer

