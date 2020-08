Turismo, l’Italia riscopre la normalità a piedi nell’anno del Covid. “C’è l’esigenza di trovare luoghi meno battuti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Quest’anno il Turismo in Italia punta sulla prossimità, con mete più vicine a casa, spesso raggiunte al termine di un cammino anziché di un viaggio in auto. “L’Italia rimane una meta molto desiderata e, nonostante una perdita di quasi il 50%, si innescano fenomeni compensativi interni”, spiega il presidente di Enit Giorgio Palmucci. I dati di giugno parlavano chiaro: prenotate online 4 camere su 10 per agosto; città d’arte penalizzate da un Turismo internazionale in scacco; montagna relativamente meno colpita dal calo di prenotazioni (-39% a fronte del -51% del mare). “Cambiano le proporzioni e le dinamiche delle presenze”, osserva la guida alpina Alessandro Baù: “Più italiani e meno pernottamenti nei rifugi, per le questioni del ... Leggi su ilfattoquotidiano

