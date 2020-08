Trump mette al bando TikTok: «Questioni di sicurezza nazionale» (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente americano ha firmato un decreto che obbliga la cinese ByteDance a vendere le proprie partecipazioni. Leggi su media.tio.ch

WASHINGTON - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un decreto che obbliga la cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Usa. Ogni società che continuerà a ...

Usa-Cina: Trump mette al bando le transazioni con ByteDance e WeChat

New York, 07 ago 05:07 - (Agenzia Nova) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato ieri, 6 agosto, un ordine esecutivo che entro 45 giorni proibirà qualsiasi transazione finanziaria U ...

