Trump ha cambiato idea sul voto per corrispondenza? (Di venerdì 7 agosto 2020) (foto: Doug Mills-Pool/Getty Images)Solo qualche giorno fa Donald Trump, su Twitter, rilanciava l’ipotesi di un rinvio delle elezioni presidenziali di novembre a causa dei possibili brogli che a suo dire sarebbero il prezzo da pagare per l’utilizzo del voto per corrispondenza. Il presidente, come ripete ormai da mesi, è convinto che questa modalità di voto sia soggetta a manipolazioni, rendendo quindi il risultato delle urne non accurato e scorretto. Nelle ultime ore sembra, però, aver cambiato opinione: almeno per quanto riguarda la Florida. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1290692768675901440?s=20 Lo stato è uno di quelli fondamentali per la rielezione: qui nel 2016 il distacco di Trump dalla sua avversaria ... Leggi su wired

balc_anus : amo scusa eh però non penso che quando trump andrà via (sempre SE) torneranno ad essere i repubblicani di prima - m… - alepenazzi : @ionuteo @LucaPalmeri5 Ma cosa dice? Non e' cambiato assolutamente nulla, bombardano esattamente come prima, o si d… - vincenzo9718 : @leoelida @RoccoTodero @chiadegli @pdnetwork @ItaliaViva Peggio di così.. Ci sono salvini e meloni.. Che hanno camb… - utini19 : @Pinucci63757977 Per quanto riguarda le giravolte dei politici, chiedete a Salvini quante volte ha cambiato idea in… - skirtonmyown : @Signorasinasce @ColuiDi @FabryWrath @virginiaraggi scusate, ma adesso che Trump ha cambiato idea sulle mascherine,… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump cambiato Trump cambia idea: al via la campagna di "tele-comizi" AGI - Agenzia Italia La lezione di Covid-19 per la crisi climatica

La pandemia e la conseguente crisi economica da Covid-19 hanno riportato alla luce del sole l’importanza della mano pubblica nel sostenere la società. Basti un solo dato, al proposito: durante il lock ...

Roma, “L’omosessualità è una malattia, causata anche dai vaccini: lo dicono i biologi”. Le frasi shock del consigliere del XII municipio

Massimiliano Quaresima, ex 5S ora Gruppo Misto lascia di stucco l’Aula. Cita Trump, il Vaticano, il caso di Bibbiano “e altri posti simili in Italia che non abbiamo ancora scoperto”. durante la discus ...

La pandemia e la conseguente crisi economica da Covid-19 hanno riportato alla luce del sole l’importanza della mano pubblica nel sostenere la società. Basti un solo dato, al proposito: durante il lock ...Massimiliano Quaresima, ex 5S ora Gruppo Misto lascia di stucco l’Aula. Cita Trump, il Vaticano, il caso di Bibbiano “e altri posti simili in Italia che non abbiamo ancora scoperto”. durante la discus ...