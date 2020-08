Trump firma il decreto per la vendita di TikTok (che minaccia un’azione legale) (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump firma il decreto per la vendita di TikTok. Proseguono le trattative con Microsoft. Usa, Donald Trump ha firmato il decreto per la vendita di TikTok. Con il documento in questione il presidente statunitense di fatto obbliga la ByteDance, la società cinese proprietaria della nota applicazione, a vendere la partecipazione legata al panorama statunitense. Usa, Donald Trump firma il decreto per la vendita di TikTok Tra quarantacinque giorni, nel caso in cui non si proceda con la vendita (a Microsoft), ogni società che farà operazioni e affari con ... Leggi su newsmondo

