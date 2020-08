Trump firma il decreto che obbliga Tik Tok a vendere la società (Di venerdì 7 agosto 2020) Nella giornata di oggi, Donald Trump ha firmato un’ordinanza che obbliga l’azienda cinese Tik Tok a vendere le proprie partecipazione all’interno degli Stati Uniti. Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato nella giornata di oggi un decreto che obbliga l’azienda cinese proprietaria di Tik Tok ByteDance a vendere le sue partecipazioni in America. … L'articolo Trump firma il decreto che obbliga Tik Tok a vendere la società proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

sole24ore : Trump firma il decreto che vieta TikTok e WeChat negli Stati Uniti - repubblica : Trump firma decreto che obbliga a vendere TikTok. Ma Microsoft punta ad acquistare attività globale [aggiornamento… - LaStampa : Trump firma l’ordine che mette al bando WeChat e TikTok. Pechino: manipolazione politica e repressione - tizianacarmela : RT @sole24ore: Trump firma il decreto che vieta TikTok e WeChat negli Stati Uniti - sole24ore : Trump firma il decreto che vieta TikTok e WeChat negli Stati Uniti -