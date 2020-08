Trump e la guerra ai social cinesi (e a Microsoft): firmato il decreto con cui obbliga la vendita di Tiktok (che minaccia azioni legali) (Di venerdì 7 agosto 2020) Quarantacinque giorni di tempo e chiunque posto sotto la giurisdizione statunitense continuerà ad avere rapporti economici con Tiktok sarà soggetto a sanzioni. È il risultato dell’ordine esecutivo firmato da Donald Trump con cui il presidente Usa obbliga la società cinese ByteDance a vendere le attività statunitensi di Tiktok. «La diffusione continua a minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l’economia degli Stati Uniti», si legge nelle motivazioni del decreto. L’app di video, che nel Paese conta 100 milioni di utenti attivi, viene nominata nel testo insieme a WeChat, una popolare applicazione di messaggistica di proprietà cinese, avente una piccola base anche ... Leggi su open.online

