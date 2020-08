Trump attacca Biden: “E’ contro le armi e contro Dio” (Di venerdì 7 agosto 2020) “Joe Biden e’ contro Dio”. Trump attacca cosi’ il rivale nella corsa alla Casa Bianca. Un’accusa quasi ridicola nella sua enormita’, che pero’ testimonia come ormai la campagna elettorale per le presidenziali americane del 2020 sia un duello senza esclusione di colpi. E come il presidente sia pronto a tutto pur di delegittimare il rivale, da mesi avanti nei sondaggi, ma che nelle ultime settimane sembra aver perso un po’ di terreno. LEGGI ANCHE > Twitter blocca il profilo di Trump per aver detto che i bambini sono virtualmente immuni al Coronavirus Trump attacca “Sleepy Joe” Trump attacca il rivale sul terreno della fede e delle ... Leggi su giornalettismo

