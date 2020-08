Trolls World Tour: il pupazzo del film ritirato da Hasbro dopo le proteste per la posizione del bottone (Di venerdì 7 agosto 2020) Un pupazzo del film Trolls World Tour è stato ritirato dal commercio a causa di una caratteristica molto fraintendibile. Un pupazzo del film Trolls World Tour è stato ritirato dal commercio a causa di una caratteristica molto fraintendibile. Si tratta di un pupazzo della protagonista Poppy, che canta quando si schiaccia un bottone situato sulla sua pancia. È anche impostato per ridere quando lo si mette in posizione seduta, ma in quel caso il bottone si trova in mezzo alle gambe, il che ha portato a proteste e petizioni per la presunta connotazione pedofila della cosa. La ... Leggi su movieplayer

DeadlyNora : @_nagareboshij Avranno visto il successone che ha avuto Trolls World Tour con il biglietto not-so-cheap e avranno p… - ComunePisa : #Pisa #cinema Questa sera al Giardino Scotto 'Trolls World Tour' - VotaSpartaco : RT @Amos8125: Intanto in Russia... - pietrogranero : RT @Amos8125: Intanto in Russia... - danalloydthomas : RT @Amos8125: Intanto in Russia... -

Ultime Notizie dalla rete : Trolls World Trolls World Tour: il pupazzo del film ritirato da Hasbro dopo le proteste per la posizione del bottone Movieplayer.it Trolls World Tour: il pupazzo del film ritirato da Hasbro dopo le proteste per la posizione del bottone

Un pupazzo del film Trolls World Tour è stato ritirato dal commercio a causa di una caratteristica molto fraintendibile. Si tratta di un pupazzo della protagonista Poppy, che canta quando si schiaccia ...

Mulan trasloca in streaming su Disney+ ma a pagamento

Decisione estrema della Disney, che sposta il remake di Mulan sulla sua piattaforma di streaming, ma non per tutti i paesi e con una modalità inedita. Alla fine è successo ciò che era nell'aria, perch ...

Un pupazzo del film Trolls World Tour è stato ritirato dal commercio a causa di una caratteristica molto fraintendibile. Si tratta di un pupazzo della protagonista Poppy, che canta quando si schiaccia ...Decisione estrema della Disney, che sposta il remake di Mulan sulla sua piattaforma di streaming, ma non per tutti i paesi e con una modalità inedita. Alla fine è successo ciò che era nell'aria, perch ...