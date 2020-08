Trasferta blindata a Barcellona, il Napoli effettuerà il riscaldamento in hotel (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Napoli si prepara alla Trasferta a Barcellona per il match di Champions di domani. Una Trasferta totalmente blindata, tanto che il riscaldamento degli azzurri, scrive il Mattino, si svolgerà in hotel. “Domani mattina il riscaldamento avverrà in una zona dell’hotel che è già stata interdetta ai visitatori, dopo una sanificazione. La partenza per Napoli avverrà un paio di ore dopo la conclusione della partita”. L'articolo Trasferta blindata a Barcellona, il Napoli effettuerà il riscaldamento in hotel ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Napoli - Meno 2. Il conto alla rovescia è agli sgoccioli e il Napoli ha già iniziato la sua marcia di avvicinamento alla super sfida di dopodomani sera contro il Barcellona, valida per gli ottavi di f ...

