Trapani, Petroni: “Rigetto del ricorso? Errore che resterà nella storia, atto sconcertante, Serie B falsata” (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Trapani è stato di fatto definitivamente condannato alla retrocessione in Serie C dal rigetto del ricorso respinto avverso ai due punti di penalizzazione comminati per inadempienze amministrative nel campionato cadetto 2019/2020.Il club siciliano non potrà disputare il prossimo campionato di Serie B. A causa del mancato pagamento di una tranche degli stipendi dei suoi tesserati entro il termine all'epoca fissato per lo scorso 16 di marzo, la società granata è stata penalizzata di due punti in classifica che, conti alla mano alla luce dell a classifica finale, non hanno permesso così il mantenimento della categoria. Il Collegio di Garanzia del CONI, il 6 agosto, ha respinto il ricorso presentato ovviamente dal ... Leggi su mediagol

