Trapani, dopo la bocciatura del ricorso arriva il deferimento al Tribunale Federale Nazionale (Di venerdì 7 agosto 2020) Sono tempi duri per il Trapani, appena retrocesso in Serie C. Ieri c’è stata la bocciatura del ricorso contro la penalizzazione in classifica ed oggi il deferimento. A seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., infatti il procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale sezione disciplinare Monica Pretti, che al’epoca dei fatti era consigliere delegato e legare rappresentante pro-tempore del Trapani, per “per avere violato i doveri di lealta’, probita’ e correttezza, per non avere depositato, entro il 30 giugno 2020, la situazione patrimoniale intermedia al 31/03/2020″. Leggi su sportface

