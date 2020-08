Trapani deferito su segnalazione della Covisoc (Di venerdì 7 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 07 AGO - Ieri la bocciatura del ricorso contro la penalizzazione in classifica, oggi il deferimento. Per il Trapani, neoretrocesso in Serie C, sono tempi duri. A seguito della ... Leggi su corrieredellosport

susydigennaro : RT @napolimagazine: FIGC - Deferito il Trapani su segnalazione della - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Deferito il Trapani su segnalazione della - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FIGC - Deferito il Trapani su segnalazione della - apetrazzuolo : FIGC - Deferito il Trapani su segnalazione della - napolimagazine : FIGC - Deferito il Trapani su segnalazione della -