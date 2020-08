Tragedia sulle Grandes Jorasses, alpinista cade e muore (Di venerdì 7 agosto 2020) ROMA - Un alpinista di 25 anni della provincia di Varese è morto verso le 13.30 precipitando per un centinaio di metri dalla cresta Reposoir della Grandes Jorasses , sul versante italiano del ... Leggi su corrieredellosport

FedericoDinca : È stato toccante essere oggi sul nuovo ponte di Genova che sorge sulle macerie di una grande tragedia collettiva. I… - EugenioMerrino : PRELEVATO DA UN CANADAIR, CHE STORIA PAZZESCA - LEGGI E CONDIVIDI- #notizia #notizie #news #sub #subcanadair… - adryjimbo : @StefaniaSiben @PierluigiBattis Come si fa ad apprezzare la politica di un paese che in primis è responsabile della… - gioggsan : Due reazioni da 'sinistra' alla tragedia di Beirut: sulle cause ('è colpa di Israele') e sulla visita di Macron ('è… - iltirreno : Mattinata di sangue sulle strade toscane. A Livorno perde la vita un giovane di 22 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia sulle Tragedia sulle Grandes Jorasses, alpinista cade e muore Corriere dello Sport.it Esplosione Beirut, cosa è successo: «Non è un attentato», Pentagono smentisce Trump

LEGGI ANCHE Beirut, nitrato d'ammonio: il fertilizzante esplosivo che piace ai terroristi LEGGI ANCHE Beirut, cosa è successo: le esplosioni alla vigilia del verdetto sulla morte dell'ex premier Harir ...

Drammatico incidente sul lavoro a Capua, vittima un dipendente 39enne: era...

Drammatico incidente sul lavoro, questa mattina a Capua. Si tratta di Nando Brunetti, residente a Bellona, un operaio di 39 anni, che sarebbe stato investito da una macchina operatrice, all’interno de ...

LEGGI ANCHE Beirut, nitrato d'ammonio: il fertilizzante esplosivo che piace ai terroristi LEGGI ANCHE Beirut, cosa è successo: le esplosioni alla vigilia del verdetto sulla morte dell'ex premier Harir ...Drammatico incidente sul lavoro, questa mattina a Capua. Si tratta di Nando Brunetti, residente a Bellona, un operaio di 39 anni, che sarebbe stato investito da una macchina operatrice, all’interno de ...