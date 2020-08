Traffico, secondo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane (Di venerdì 7 agosto 2020) Primo fine settimana da bollino nero sulle strade d'Italia. Gli italiani hanno rimandato il più possibile la partenza per le vacanze a causa dell'emergenza Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE), ma nel secondo weekend di agosto sono pronti a fare i bagagli e a mettersi in viaggio per qualche giorno di ferie dal sapore tutto italiano. Lo conferma anche un'indagine Coldiretti/Ixè, dove si evidenzia che tra il 7 e il 9 agosto si prevedono i maggiori volumi di Traffico, con un bollino nero per la mattina di sabato 8 agosto. Leggi su tg24.sky

GiovanniToti : Pensate: questa mattina i liguri, secondo le promesse del ministro De Micheli e di Aspi, mettendosi in viaggio, avr… - SkyTG24 : Traffico, secondo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane - Vivodisogniebas : RT @cittametrobo: [info #viabilità] Budrio e Medicina, divieto di transito per i mezzi pesanti e nuove limitazioni sulla SP 3 'Trasversale… - Twiperbole : RT @cittametrobo: [info #viabilità] Budrio e Medicina, divieto di transito per i mezzi pesanti e nuove limitazioni sulla SP 3 'Trasversale… - cittametrobo : [info #viabilità] Budrio e Medicina, divieto di transito per i mezzi pesanti e nuove limitazioni sulla SP 3 'Trasve… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico secondo Traffico, secondo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane Sky Tg24 Traffico, secondo weekend di agosto da bollino nero sulle autostrade italiane

Secondo un'analisi di Coldiretti 4 italiani su 10 partiranno per le vacanze tra il 7 e 9 agosto. Le mete preferite sono mare e piccoli borghi. Boom delle seconde case o appartamenti in affitto Primo f ...

Previsioni traffico estate 2020: i bollini rossi e neri per l’esodo estivo

Il 2020 è un anno particolare, uno dei più difficili post seconda guerra mondiale, a causa della pandemia tra lutti e crisi economica. Tuttavia, ora la situazione in Italia è più normale e non mancher ...

Secondo un'analisi di Coldiretti 4 italiani su 10 partiranno per le vacanze tra il 7 e 9 agosto. Le mete preferite sono mare e piccoli borghi. Boom delle seconde case o appartamenti in affitto Primo f ...Il 2020 è un anno particolare, uno dei più difficili post seconda guerra mondiale, a causa della pandemia tra lutti e crisi economica. Tuttavia, ora la situazione in Italia è più normale e non mancher ...