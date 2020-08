Trafficante di esseri umani arrestato nel Varesotto, era ricercato dal Regno Unito (Di venerdì 7 agosto 2020) Busto Arsizio, Varese,, 7 agosto 2020 - I poliziotti del commissariato di Busto Arsizio hanno arrestato ieri un 34enne albanese destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalla Gran Bretagna ... Leggi su ilgiorno

I poliziotti sono andati a colpo sicuro, dopo aver effettuato tutti i necessari accertamenti in seguito alla stipula del contratto di locazione per l’abitazione di Uboldo in cui viveva. Sapevano che i ...

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari hanno sottoposto a sequestro oltre 5 kg di cocaina e 47 kg di marijuana abilmente occultati in un doppio fondo ...

