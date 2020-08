Torreira, il centrocampista può tornare in Italia. L’Arsenal guarda in Italia per il sostituto (Di venerdì 7 agosto 2020) Aveva impressionato con la maglia della Sampdoria, poi la chiamata dalla Premier, il sogno di una vita. Il tempo di fare le valigie e partite. Ma adesso il futuro di Lucas Torreira potrebbe essere nuovamente in Italia, la terra che lo ha fatto diventare grande calcisticamente parlando. L’IDEA DI MERCATO Torreira Arsenal (Getty Images) Il regista dell’Arsenal, non sembra avere un particolare feeling con mister Arteta, motivo per il quale il centrocampista uruguaiano potrebbe prendere in considerazione l’idea di tornare in Serie A. C’è una squadra in particolare a pensarci, la Fiorentina di Iachini che è alla disperata caccia di un affidabile perno di centrocampo. Per questo motivo, da idea a trattativa il passo potrebbe non essere poi ... Leggi su itasportpress

