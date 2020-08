Torino, ufficiale l’arrivo in panchina di Marco Giampaolo (Di venerdì 7 agosto 2020) La Serie A ha iniziato a muovere i suoi primi tasselli sul fronte calciomercato. Dopo l’annuncio di Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore del Cagliari, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità di un nuovo cambio di panchina: Marco Giampaolo sarà il nuovo tecnico del Torino per le prossime due stagioni. Ad annunciarlo è stato lo stesso club granata attraverso un comunicato sul proprio sito: “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da ... Leggi su sportface

