Torino, ufficiale: Giampaolo è il nuovo allenatore dei granata. Il comunicato (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Torino.Il club granata ha ingaggiato, in vista della stagione 2020/21 di Serie A, il tecnico ex Sampdoria e Milan. Non è arrivata, infatti, la conferma di Moreno Longo, che era approdato in Piemone a febbraio scorso in sostituzione di Walter Mazzari ed era riuscito a conquistare la salvezza ottenendo 13 punti in 16 gare. Una salvezza che, tuttavia, non è bastato a regalare il rinnovo all'allenatore classe '76. A sostituirlo sarà Marco Giampaolo. Di seguito il comunicato."Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto ... Leggi su mediagol

