Torino, Giampaolo firma: “Vogliamo toglierci soddisfazioni!” (Di venerdì 7 agosto 2020) Torino, Giampaolo alla fine ha firmato. Arriva come un fulmine a ciel sereno l’annuncio del tecnico come guida della società granata. Il Torino ha preso Giampaolo. Il tecnico italiano alla fine ha deciso di ributtarsi nella mischia guidando la squadra granata, reduce da un campionato assolutamente sotto le aspettative. Dopo l’esonero di Mazzarri e di … L'articolo Torino, Giampaolo firma: “Vogliamo toglierci soddisfazioni!” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Gazzetta_it : Sacchiano olandese, #Cruijff il suo profeta: ecco #Giampaolo, il Comandante del #Torino - MatteoPedrosi : ll @TorinoFC_1906 è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco… - SkySport : ULTIM’ORA TORINO ? Ufficiale, Giampaolo è il nuovo allenatore. Ha firmato un contratto biennale ? #SkySport… - TOISportsNews : Italian Giampaolo appointed Torino coach - rosalinobove : RT @RaiNews: Accordo biennale con il club granata. Cairo: lo inseguivo da anni #SerieA -