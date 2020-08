Tom Hanks nei panni di Geppetto? Trattative in corso per il nuovo film della Disney su Pinocchio (Di venerdì 7 agosto 2020) Tom Hanks nei panni di Geppetto nel nuovo film in live-action su Pinocchio firmato Disney. L’attore della triologia di Dan Brown, infatti, è in trattativa per tornare a collaborare con Robert Zemeckis, il regista che lo immortalò in pellicole indimenticabili come Forrest Gump, Castaway, o The Polar Express, dove l’attore lavorò per dare voce a uno dei personaggi del film. La trasposizione di Zemeckis de Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, arriverà nei cinema dopo il Pinocchio di Matteo Garrone (dove Geppetto è stato interpretato da Roberto Benigni) e dopo la versione animata ‘dark’ in stop-motion a cui sta lavorando ... Leggi su ilfattoquotidiano

