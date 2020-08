TikTok risponde all’ordine esecutivo di Trump: ”Useremo tutti gli strumenti a disposizione” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Foto: Alex Wong/Getty Images)Lo scontro tra Donald Trump e TikTok continua. Dopo che il presidente Usa ha emesso l’ordine esecutivo con il quale impone al colosso cinese ByteDance, che controlla la piattaforma dei video brevi, di vendere entro 45 giorni tutte le attività in America, è arrivata la risposta di quest’ultima. Tramite il suo blog, si definisce “sconcertata dal recente Ordine esecutivo del Governo degli Stati Uniti, emesso senza seguire alcuna regolare procedura”. Continua sottolineando i ripetuti tentativi sempre in buona fede, iniziati più di un anno fa, di relazionarsi con l’inquilino della Casa Bianca al fine di concordare una soluzione costruttiva per quietare le preoccupazioni espresse riguardo al fatto ... Leggi su wired

Come promesso, è arrivata la firma di Donald Trump sul decreto che ha l'obiettivo di obbligare la cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Usa, con la minaccia di ...

