TikTok risponde all’ordine esecutivo di Trump: ”Useremo tutti gli strumenti a disposizione” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Foto: Alex Wong/Getty Images)Lo scontro tra Donald Trump e TikTok continua. Dopo che il presidente Usa ha emesso l’ordine esecutivo con il quale impone al colosso cinese ByteDance, che controlla la piattaforma dei video brevi, di vendere entro 45 giorni tutte le attività in America, è arrivata la risposta di quest’ultima. Tramite il suo blog, si definisce “sconcertata dal recente ordine esecutivo del governo degli Stati Uniti, emesso senza seguire alcuna regolare procedura”. Continua sottolineando i ripetuti tentativi sempre in buona fede, iniziati più di un anno fa, di relazionarsi con la Casa Bianca al fine di concordare una soluzione costruttiva per quietare le preoccupazioni espresse riguardo al fatto che ... Leggi su wired

TikTok è stata l'app non di gioco più scaricata al mondo per luglio 2020 con oltre 65,2 milioni di installazioni, il che ha rappresentato un aumento del 21,4% rispetto a luglio 2019. Secondo un nuovo ...

Gli sviluppatori di ByteDance non si arrendono e sono pronti a difendere TikTok portando Trump in tribunale: il ban negli USA continua a far discutere. Nella giornata di ieri il Presidente Trump ha de ...

