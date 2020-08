TikTok, perché Trump vuole vietarlo negli Stati Uniti (Di venerdì 7 agosto 2020) L’escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina colpisce anche TikTok e WeChat. Dopo aver cercato di affossare Huawei e ZTE un anno fa, il presidente Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo per bloccare tutte le operazioni commerciali tra le aziende negli USA e Bytedance, la società che controlla l’app cinese, nel tentativo di «affrontare l'emergenza nazionale sulla fornitura di tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Il ban non è efficace fin da subito, ma diventerà operativo a partire dal 20 settembre. TikTok minaccia la sicurezza nazionale? «La diffusione di app controllate dal governo cinese continua a minacciare la sicurezza nazionale, la politica estera e l'economia degli Stati ... Leggi su gqitalia

