TikTok e WeChat bandite dagli Usa: Trump firma il decreto. Sanzioni per chi fa affari con le due società (Di venerdì 7 agosto 2020) Come promesso, è arrivata la firma di Donald Trump sul decreto che ha l’obiettivo di obbligare la cinese ByteDance a vendere la partecipazione nelle operazioni di TikTok negli Usa, con la minaccia di Sanzioni per tutte le società che, fra 45 giorni, continueranno a fare affari con il social network. Immediata la reazione di Pechino che parla di un atto di “manipolazione e di repressione politica“, mentre TikTok minaccia un’azione legale. Nel decreto, che riguarda anche un’altra popolare app di proprietà della cinese Tencent, WeChat, si giustificano le restrizioni con motivi legati alla sicurezza nazionale. Entro 45 giorni è vietata ogni tipo di transazione con le due ... Leggi su ilfattoquotidiano

