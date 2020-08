TikTok, Donald Trump firma un ordine di divieto per la piattaforma (Di venerdì 7 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine. Questo vieta rapporti commerciali con TikTok e con l’azienda principale Tanto tuonò che piovve. Donald Trump aveva già annunciato il provvedimento a più riprese, ma ora è ufficiale. Il presidente statunitense ha ufficialmente firmato un ordine esecutivo che vieta a qualsiasi persona o azienda statunitense di avere rapporti commerciali con la società cinese ByteDance. Quest’ultima è proprietaria del social network TikTok. Nell’ordine esecutivo il presidente sostiene che il social sia una minaccia agli Stati Uniti a causa degli stretti e opachi legami con il Governo cinese. Ad ... Leggi su zon

