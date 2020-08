TikTok, arriva l’offerta da 30 miliardi di Microsoft per evitare il divieto di Trump negli Usa (Di venerdì 7 agosto 2020) Microsoft potrebbe raggiungere un accordo da 30 miliardi di dollari per acquistare TikTok in pochi giorni, affermano gli addetti ai lavori. Il gigante della tecnologia sta correndo contro la scadenza di settembre per finalizzare un buy-out dell’app estremamente popolare in Cina. I colloqui sono stati gettati nello scompiglio quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che avrebbe potuto vietare l’app già lunedì. Ma Trump in seguito ha fatto un passo indietro dopo una telefonata con il CEO di Microsoft Satya Nadella, e ha dato alla società una scadenza del 15 settembre per concludere i negoziati di acquisto. Microsoft offre 30 miliardi di dollari per TikTok evitando il ... Leggi su italiasera

