The Umbrella Academy 2, analisi del finale: le conseguenze dell’Apocalisse (Di venerdì 7 agosto 2020) Parliamo del finale della seconda stagione di The Umbrella Academy e delle sue implicazioni per il futuro della fortunata serie Netflix. The Umbrella Academy 2, come la prima stagione della serie, si è riconfermato uno dei migliori adattamenti di fumetti di supereroi degli ultimi anni, con quel suo mix eclettico di pathos, azione, humour, musica e follia che rendono ognuno dei dieci episodi un'esperienza divertente e imprevedibile. Fino ad arrivare a un finale davvero sorprendente, soprattutto per chi ha letto il fumetto originale (da cui, per ripetuta dichiarazione dello showrunner Steve Blackman, lo show disponibile su Netflix devia solo quando strettamente necessario), che rimescola tutte le carte e promette una terza annata ancora più strana e spassosa (nella nostra ... Leggi su movieplayer

NetflixIT : Tweet di richiesta per Numero Cinque per portarci tutti indietro nel tempo e poter vedere The Umbrella Academy per la prima volta, di nuovo. - NetflixIT : Tra 12 ore esatte esce The Umbrella Academy stagione 2. A meno che Numero Cinque non si diverta a giocare con il tempo. - NetflixIT : Si prospetta un weekend semplice: esce la stagione 2 di The Umbrella Academy, noi la guardiamo. - weirdoclary : RT @tharryswk: ??SPOILER ALLERT THE UMBRELLA ACADEMY?? c'è chi ha pianto durante questa scena e chi mente. #TheUmbrellaAcademy https://t.c… - FakeFriendsJT : la seconda stagione di the umbrella academy >>> -