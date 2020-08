The Rain 3, recensione: la fine della serie “virale” di Netflix (Di venerdì 7 agosto 2020) recensione di The Rain 3, terza e ultima stagione della serie post-apocalittica danese disponibile su Netflix. C'è un che di ironico nel redigere adesso la recensione di The Rain 3, stagione conclusiva della serie Netflix di matrice danese (e in parte svedese) e incentrata su un mondo - o meglio, un Nord Europa - devastato da un virus implacabile che bisogna "ammazzare di botte" (traduzione letterale dell'espressione usata per parlare della sua possibile distruzione). Un po' come per la recente trasposizione televisiva di Snowpiercer, anch'essa disponibile sulla piattaforma, ci sarebbe da riflettere sul momento in cui arriva in catalogo una produzione che soprattutto nelle prime fasi - parliamo ... Leggi su movieplayer

