The promised neverland: ecco il primo trailer del live action (Di venerdì 7 agosto 2020) The promised neverland, fortunato manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, godrà di una trasposizione in live action. È di qualche ora fa la proposizione sul web del primo trailer legato al lungometraggio con protagonisti i giovani Emma, Norman e Ray. A diffonderlo è stata la compagnia Toho. Il live di The promised neverland uscirà nei cinema giapponesi il prossimo 18 dicembre. Qui di seguito il poster del film: live-action promised neverland Film Reveals 1st Teaser & Poster https://t.co/5vFVOcsDzR — Anime News Network (@AnimeNewsNet) August 5, 2020 The promised neverland: il manga è finito ma ... Leggi su kontrokultura

