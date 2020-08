The Kissing Booth 3: Netflix annuncia il terzo capitolo (Di venerdì 7 agosto 2020) con un video. Il terzo film è stato girato in gran segreto durante il set del secondo Netflix sorprende i fan con il video-annuncio dell’arrivo nel 2021 di ‘The Kissing Booth 3’. A pochi giorni dal debutto del secondo capitolo della romantic saga, il colosso di streaming… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : The Kissing The Kissing Booth 3: Netflix annuncia il terzo capitolo Corriere Nazionale Joey King, la star di Kissing Booth, reciterà accanto a Brad Pitt nel thriller Bullet Train

Periodo davvero fortunato per la giovanissima Joey King. La star di “The Kissing Booth”, nei panni di Elle, sarà protagonista di un nuovo appassionante thriller, stavolta destinato alle sale. La notiz ...

Joey King e Taylor Perez di The Kissing Booth stanno insieme?

