Terribile incidente per Deianira Marzano, ferite su tutto il corpo: foto shock (Di venerdì 7 agosto 2020) Deianira Marzano è rimasta vittima di un incidente casalingo, le foto shock pubblicate dalla nota opinionista mostrano le ferite in diversi punti del corpo. Come sta ora? Fonte foto: Instagram @DeianiraMarzanofficialDavvero un brutto incidente casalingo per la nota opinionista, famosa per le sue segnalazioni sui personaggi famosi attraverso il suo profilo Instagram. E’ stata lei ad esempio a segnalare l’incontro tra Ciavy e Valeria dopo Temptation Island. Spesso protagonista dei salotti di Barbara D’Urso, si è distinta per non avere peli sulla lingua e per la sua partecipazione a Saranno Isolani, dove tuttavia non è riuscita a ... Leggi su chenews

AlessandraFav14 : RT @suaperfidia: @LoPsihologo Quando laTurci, molti anni fa, ebbe il terribile incidente d'auto di cui ancora porta i segni, era fidanzata… - RobertoKenn19 : RT @YvanSagnet: ???????????????? ?????????? ???????????? Il 6 agosto 2018,12 braccianti persero la vita in un terribile incidente stradale in provincia di Fo… - GloboChannel1 : Esplosione Beirut: i video della terribile esplosione durante momenti di vita quotidiana. - suaperfidia : @LoPsihologo Quando laTurci, molti anni fa, ebbe il terribile incidente d'auto di cui ancora porta i segni, era fid… - StreetNews24 : Il segretario alla Difesa Esper non crede all'ipotesi attentato di cui aveva parlato il presidente. Trump: 'Sembra… -

Ultime Notizie dalla rete : Terribile incidente Terribile incidente stradale sull’A2 in Calabria: scontro tra due auto, muore un 33enne Stretto web Tragedia in provincia di Caserta, operaio di 38 anni muore schiacciato da una pressa

Un terribile dramma ha sconvolto la comunità di Bellona per la morte di Ferdinando Brunetti , il 38enne ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia in un’azienda nella zona periferica di ...

Fabio Jakobsen in coma, come è successo: la colpa delle transenne

Giovedì cinque ore di operazione per ridurre le fratture al volto. Oggi il tentativo di risveglio per valutare eventuali danni cerebrali: i medici sono moderatamente ottimisti. Dopo il terribile incid ...

Un terribile dramma ha sconvolto la comunità di Bellona per la morte di Ferdinando Brunetti , il 38enne ha perso la vita in un incidente sul lavoro. La tragedia in un’azienda nella zona periferica di ...Giovedì cinque ore di operazione per ridurre le fratture al volto. Oggi il tentativo di risveglio per valutare eventuali danni cerebrali: i medici sono moderatamente ottimisti. Dopo il terribile incid ...