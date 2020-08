Terremoto, l’Ingv: “Scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Potenza” (Di venerdì 7 agosto 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.6 è avvenuto oggi a 7 km da Castelsaraceno, in provincia di Potenza. Lo rende noto la sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) che ha rilevato il Terremoto. Stando alle informazioni diffuse, il sisma e’ avvenuto alle ore 15:34 di oggi ad una profondità di 23 chilometri.L'articolo Terremoto, l’Ingv: “Scossa di magnitudo 2.6 in provincia di Potenza” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

