Terremoto in Sudafrica, scossa di magnitudo 6.2: l'epicentro (Di venerdì 7 agosto 2020) Forte scossa di Terremoto proveniente dal mare sulle Isole del Principe Edoardo, in Sudafrica: la magnitudo registrata è stata di 6.2 Una forte scossa di Terremoto si è registrata alle ore 23:36 del 6 agosto (1:36 ore italiane) nel mare delle Isole del Principe Edoardo in Sudafrica. La magnitudo segnata dai sismografi è stata di

