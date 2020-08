Tencent nel mirino di Donald Trump che ordina il divieto di transazioni negli USA (Di venerdì 7 agosto 2020) Il reporter Sam Dean di LA Times ha riferito che la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che di fatto vieta le transazioni relative all'app di messaggistica WeChat di Tencent. Nei prossimi 45 giorni, tuttavia, si continuerà a definire quello su cui effettivamente incide questo divieto.In precedenza, sembrava che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse firmato due ordini esecutivi che avrebbero vietato agli americani di completare transazioni con il conglomerato cinese Tencent e la società cinese ByteDance (TikTok), ma poi la situazione è stata chiarita. Il divieto di transazioni con Tencent, però, potrebbe potenzialmente avere implicazioni di vasta portata per l'industria dei ... Leggi su eurogamer

zazoomblog : Tencent è diventata più grande di Facebook nel 2020 - #Tencent #diventata #grande #Facebook - esports247_it : Tencent è diventata più grande di Facebook nel 2020 - Mr_Poundy : RT @DeugemoTwo: Per la terza volta, questa sembra in modo più consistente e forse permanente, #Tencent supera #Facebook come valore societa… - italia_esports : RT @DeugemoTwo: Per la terza volta, questa sembra in modo più consistente e forse permanente, #Tencent supera… - EsportsTweeter : RT @DeugemoTwo: Per la terza volta, questa sembra in modo più consistente e forse permanente, #Tencent supera #Facebook come valore societa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tencent nel Tencent nel mirino di Donald Trump che ordina il divieto di transazioni negli USA Eurogamer.it Donald Trump ordina il divieto di transazioni con Tencent negli USA

Il reporter Sam Dean di LA Times ha riferito che la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che di fatto vieta le transazioni relative all'app di messaggistica WeChat di Tencent. Nei prossimi 45 ...

Borsa: avvio cauto per Europa, si valutano effetti mossa Trump su TikTok e Wechat

A Milano (-0,2% Ftse Mib) bene Unipol e Unipolsai, giu' Bpm (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 ago - Borse europee deboli in avvio, mentre procede la pubblicazione delle trimestrali prima del ...

Il reporter Sam Dean di LA Times ha riferito che la Casa Bianca ha emesso un ordine esecutivo che di fatto vieta le transazioni relative all'app di messaggistica WeChat di Tencent. Nei prossimi 45 ...A Milano (-0,2% Ftse Mib) bene Unipol e Unipolsai, giu' Bpm (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 ago - Borse europee deboli in avvio, mentre procede la pubblicazione delle trimestrali prima del ...