Temptation Island, Valeria esplosiva su Instagram: le foto bomba (Di venerdì 7 agosto 2020) E’ uscita single dalla sua esperienza nel viaggio dei sentimenti, la bellissima Valeria Liberati. Il suo Ciavy l’ha infatti nuovamente delusa durante Temptation Island. E se alcuni rumors la vedono riavvicinarsi al suo ex, altri la vorrebbero a fianco del tentatore Alessandro Basciano. In ogni caso lei appare sui Social serena e più in forma … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - clikservernet : Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con mi… - Noovyis : (Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con m… - FQMagazineit : Temptation Island, incendio nell’hotel in Sardegna che ospita le coppie e la produzione: trovata una lettera con mi… -