Temptation Island shock: lettera minatoria e incendio al villaggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Fiamme dolose a resort “Is Morus Relais” di Pula location di Temptation Island. Un incendio è divampato la notte scorsa al resort “Is Morus Relais” di Pula (Cagliari). Chi ha appiccato le fiamme ha lasciato sul posto una lettera minatoria Indagano i carabinieri che ora stanno vagliando anche la lettera che è stata fatto ritrovare dai responsabili dell’incendio. lettera che era indirizzata ai titolari dell’albergo che è laArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

