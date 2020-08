Temptation Island, in fiamme il set dell’Is Morus Relais, cos’è successo? (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) L’ultima edizione di Temptation Island si è conclusa da poche settimane e già si parla della prossima, quella condotta da Alessia Marcuzzi. Il debutto è stato già fissato per il prossimo 9 settembre 2020. Nelle prime ore di ieri, però, qualcosa di gravissimo si è verificato all’Is Morus Relais, il resort che ospita il reality dei sentimenti. Attorno alle 5:00 di ieri 6 agosto 2020, infatti, è scoppiato un incendio, quasi certamente doloso, all’interno della struttura. È stato anche necessario chiamare i Vigili del Fuoco che sono intervenuti per domare le fiamme che hanno avvolto il set di Temptation Island. Cos’è accaduto? Quali sono i dettagli? Temptation ... Leggi su kontrokultura

