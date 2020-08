Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Linda rifiuta di sposare André! E lui… (Di venerdì 7 agosto 2020) Una doccia a dir poco ghiacciata è in arrivo per André Konopka (Joachim Lätsch) nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Ormai deciso a legare a sé Linda Baumgartner (Julia Grimpe) per la vita, lo chef deciderà infatti di fare il grande passo. Peccato solo che lei sarà di tutt’altro avviso…Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: ROSSELLA, un mare di… problemi!Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia. anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: André geloso di Linda e Dirk Linda, André e Dirk, Tempesta d’amore © ARD/Christof ArnoldSono settimane ormai che va ... Leggi su tvsoap

niallsvoicee_ : Watermelon Sugar come colonna sonora della pubblicità di tempesta d'amore ... . . - zorzaparanoica : comunque il fatto che abbiano messo watermelon sugar come presentazione di 'tempesta d'amore' mi ha steso - Notiziedi_it : Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 8 al 15 agosto 2020: fine della love story tra Tim e Franzi - lilacphantasia : È dal lockdown che accendo la TV solo per guardare Tempesta d'amore, prima in replica al mattino e poi la sera con… - selenaftjamie : Su rete 4 la pubblicità di Tempesta D'amore ha come base Watermelon Sugar -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta d’amore Susanna Tamaro racconta Edith e Andrea: il destino è una casa sul mare Corriere della Sera