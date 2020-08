Tasse autonomi, rinvio due miliardi. Cashback fino a duemila euro, bonus di 600 milioni per filiera ristoranti (Di sabato 8 agosto 2020) rinvio delle Tasse per gli autonomi per 2,2 miliardi e tempi più lunghi per saldare quelle sospese in pieno lockdown. Niente bonus sui consumi, per non disperdere le risorse in micro-misure,... Leggi su ilmessaggero

gennaromigliore : Bene che si parli - finalmente - di slittamento del pagamento tasse per autonomi e professionisti nel… - marcodimaio : Se, come sembra, nel #decretoAgosto ci sarà lo slittamento delle tasse di novembre per autonomi e professionisti (o… - infoitinterno : Tasse autonomi, rinvio due miliardi. Cashback fino a duemila euro, bonus di 600 milioni per filiera ristoranti - Il… - zazoomblog : Tasse autonomi bonus cig altri 400 euro per Reddito emergenza. Via libera salvo intese al dl agosto - #Tasse… - zazoomblog : Tasse autonomi bonus cig altri 400 euro per Reddito emergenza. Via libera salvo intese al dl agosto. In vigore fino… -