Tardelli: «Se la Juve uscisse con il Lione sarebbe un dramma sportivo» (Di venerdì 7 agosto 2020) Marco Tardelli vede una Juventus favorita per il passaggio del turno con il Lione: ecco le sue parole anche su Maurizio Sarri Marco Tardelli, intervistato da La Gazzetta Dello Sport, ha parlato della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Le sue considerazioni sui temi in casa bianconera. SARRI – «Se la Juve esce negli ottavi è un vero dramma sportivo per tutti, non solo per Sarri. Però sarebbe sciocco cambiare allenatore. Sarri ha vinto lo scudetto con una squadra non fatta per lui e merita una seconda possibilità». PIRLO – «Andrea era un allenatore anche in campo, il regista della mia Under 21. Può fare il tecnico ad alto livello. Ma non deve rischiare. ... Leggi su calcionews24

