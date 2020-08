Tar accoglie istanza cautelare Fondazione Enasarco: sospesi provvedimenti ministero Lavoro (Di venerdì 7 agosto 2020) Roma, 7 ago. (Adnkronos/Labitalia) - "Il Tar del Lazio ha accolto completamente i ricorsi della Fondazione Enasarco per la sospensione delle note, degli atti e dei provvedimenti del ministero del Lavoro volti a intimare al Cda della Fondazione di procedere all'elezione dei nuovi vertici nel mese di agosto". Ne dà notizia una nota della Fondazione Enasarco. "Dopo mesi nei quali la Fondazione Enasarco è stata sottoposta a pressioni e interventi ministeriali e a invettive della Lista Fare Presto e dei suoi consiglieri presenti nel Consiglio stesso per «costringere» agenti e consulenti finanziari a votare nel mese di agosto e prima ancora addirittura in pieno lockdown, il Tar del Lazio ... Leggi su liberoquotidiano

Elezioni Enasarco, che cosa ha deciso il Tar del Lazio

Vincitori e vinti del braccio di ferro sulle date per le elezioni dell’assemblea dei delegati di Enasarco, dopo l’ordinanza del Tar Le elezioni dell’assemblea dei delegati di Enasarco si svolgeranno d ...

