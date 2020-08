Supercar, in arrivo un nuovo film grazie a James Wan (Di venerdì 7 agosto 2020) La serie TV 'Supercar' , interpretata da David Hasselhoff , è stata una delle più fortunate produzioni televisive degli anni Ottanta e ha propiziato la realizzazione di film, spin-off e sequel. Ora la ... Leggi su quotidiano

SpikeItalia : Chi non ho mai sognato di guidare un'auto come KITT? #Supercar #KnightRider #DavidHasselhoff - cinefilosit : Supercar, in arrivo un film prodotto da James Wan #ILoveCInefilos - infoiteconomia : Novità Alfa Romeo: si torna a parlare di una supercar in arrivo nel 2022? - motori_news : Novità Alfa Romeo: si torna a parlare di una supercar in arrivo nel 2022? -