Suicide Squad, arriva il nuovo gioco Rocksteady: l’annuncio (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo il successo della saga di Arkham, Rocksteady continua il suo grande lavoro nel mondo dei supereroi DC. È infatti ufficiale il progetto Suicide Squad. A renderlo noto è un tweet di Rocksteady: non un trailer, nemmeno immagini di gioco. Un semplice poster che svela però una notizia attesa da mesi. Lo studio, infatti, è uno dei più apprezzati nel mondo videoludico. D’altronde il lavoro svolto con Batman è stato eccellente, per questo c’era molta attesa nel capire quale potesse essere il loro nuovo progetto. L’annuncio ha svelato le carte in tavola: Rocksteady non si discosta dal mondo dei supereroi. E questa potrebbe essere una grande notizia. Le immagini del gioco, compreso il gameplay, ... Leggi su italiasera

