Stop definitivo alle bufale su WhatsApp per iPhone, Huawei e Samsung: a cosa serve la nuova lente (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli utenti di WhatsApp che dispongono di un iPhone, Huawei e Samsung possono ora eseguire ricerche sul Web quando ricevono determinati messaggi inoltrati contrassegnati dalla piattaforma. La piattaforma di messaggistica di lunedì ha fornito ufficialmente dettagli sulla nuova funzionalità con un post sul blog. Citato anche da XDA Developer. confermando a tutti che da questo momento andrà a fornire agli utenti un modo rapido per trovare i risultati delle notizie e altre fonti di informazione. A cosa serve la nuova lente WhatsApp per iPhone, Huawei e Samsung Dunque, non solo ban per chi utilizza male l’app, come notato di recente. Quando un ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Stop definitivo Stop definitivo alle bufale su WhatsApp per iPhone e Android: a cosa serve la nuova lente Bufale.net xCloud su iOS, Apple spiega i motivi dello stop ma non convince

xCloud non sarà disponibile su iOS, perché? Apple ha spiegato i motivi dello stop al servizio di game streaming, ma sembra proprio si tratti di un'arrampicata sugli specchi. NOTIZIA di Tommaso Puglies ...

Champions League 2019/2020: calendario, risultati e tabellone

Eliminata la possibilità di uno stop definitivo della competizione, la Champions League si gioca ad agosto per decretare il campione d'Europa, a porte chiuse. Le squadre rimaste in gioco si sfideranno ...

